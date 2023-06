Luís Castro revela não ter sido procurado pelo Botafogo para renovação de contrato

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro e com campanha de destaque no início da temporada, o técnico Luís Castro tem contrato com o Botafogo até o fim do ano e, até o momento, ainda não foi procurado pela diretoria para conversar sobre uma possível renovação.

Em participação no podcast "FutCast", do "FlashScore Brasil", o treinador português comentou sobre a situação e afirmou não estar preocupado com a proximidade do fim do vínculo.

"Ainda ninguém falou comigo sobre isso. Não é uma coisa com a qual me preocupe. Não sei, não faço ideia nenhuma. Não faz parte das minhas preocupações agora. Eu respeito muito o organograma do clube, sou um simples funcionário do clube que desenvolve o trabalho para o qual fui chamado. Olho de forma muito pragmática para o futebol. Transporto comigo muita ambição. Um clube ganhador quer uma mentalidade ganhadora", disse.

Recentemente, o jornal britânico Daily Record colocou Luís Castro na mira do Everton para a próxima edição da Premier League. Perguntado sobre propostas e sondagens no atual recorte, o técnico do Botafogo despistou.

"Há cláusulas no meu contrato que preveem minha saída a qualquer momento do clube e há cláusulas no meu contrato que preveem eu ser despedido a qualquer momento do clube. Sempre fiz meus contratos a terem validade para os dois lados. Se eu não estiver de acordo com muita coisa que se passa, eu solicito minha saída. Se estou de acordo com tudo, estou em paz e estou sujeito a continuar, é isso."

O Botafogo soma 24 pontos dos 30 disputados até o momento no Brasileirão. Aproveitando a folga durante a Data Fifa, o Glorioso tem tempo para se preparar visando o próximo compromisso, contra o Cuiabá, apenas no dia 22, fora de casa.