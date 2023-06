Clube do astro Cristiano Ronaldo tem interesse na contratação de Luís Castro, técnico do Botafogo

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, que conta com o astro Cristiano Ronaldo no elenco, acenou com interesse na contratação do técnico Luís Castro, do Botafogo. A informação é do jornal português "Record".

De acordo com a publicação, a brilhante campanha de liderança no Campeonato Brasileiro atraiu os olhares da diretoria saudita, que está motivada em ir atrás da contratação de Castro. O treinador, que também teve o nome ligado ao Everton, da Inglaterra, ao fim da Premier League, tem contrato com o Glorioso até o fim da temporada e revelou que o clube ainda não iniciou conversas sobre renovação

"Ainda ninguém falou comigo sobre isso. Não é uma coisa com a qual me preocupe. Não sei, não faço ideia nenhuma. Não faz parte das minhas preocupações agora. Eu respeito muito o organograma do clube, sou um simples funcionário do clube que desenvolve o trabalho para o qual fui chamado", disse, em entrevista ao podcast "FutCast", do "FlashScore Brasil".

Já planejando a próxima temporada, o Al-Nassr, que perdeu o título saudita para o Al-Ittihad, não deve efetivar Dinko Jelicic, que comandava o time sub-19 e foi nomeado para o cargo de técnico após a demissão de Rudi Garcia.