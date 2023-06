Luís Castro espera que Botafogo não perca jogadores do elenco atual

Com a boa fase e a liderança do Brasileirão, o Botafogo vê seus jogadores ficarem mais valorizados às vésperas da abertura da janela de transferências. Preocupado em não perder peças importantes no meio da temporada, o técnico Luís Castro pediu que o grupo seja preservado visando ao segundo semestre, mas se disse preparado para possíveis perdas.



"Há a janela de transferência e os contratos que preveem todo um mundo de movimentações nas janelas. Portanto, é sempre possível entradas e saídas, são dinâmicas que são instaladas no futebol, o mercado mexe e temos que estar preparados quer para entradas, quer para saídas. Estamos formando um grupo e ele deve ser preservado", disse Castro em participação no podcast "FutCast", do "FlashScore Brasil".



Nomes como os de Adryelson e Tiquinho Soares despertam interesses do exterior, mas o objetivo é tentar manter todos os jogadores. Ainda mais após o período de instabilidade em meio à montagem do elenco atual.



No início do ano, por exemplo, Castro teve muitas dificuldades para suprir a saída de Jeffinho, que foi para o Lyon.



"Imagina um carro, você não precisa gastar muito dinheiro se for trocar só um pneu. Quando um carro só tem o chassi, aí tem que ter quatro rodas, volante, faróis, vidros, é claro que teríamos que gastar mais. E foi o que aconteceu com o Botafogo. Tivemos que contratar muito em determinado momento, avaliar, contratar em função da nossa avaliação e fomos andando até chegar esse elenco", completou.