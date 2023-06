Botafogo acompanha situação de volante do América-MG e pode fazer investida

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está atento ao mercado em busca de possíveis reforços. Segundo o site “Esporte News Mundo”, o Glorioso está monitorando a situação do volante Lucas Kal, do América-MG.



Além do Botafogo, Corinthians e Inter Miami, novo clube de Messi, também estão interessados. O Timão, inclusive, teve uma oferta recusada pelo América-MG recentemente.



Lucas Kal tem contrato com o América-MG até junho de 2024, mas ainda não foi procurado para tratar de renovação. Destaque do Coelho em 2022, ele perdeu espaço neste ano e disputou apenas 19 jogos, com um gol marcado.