Patrick de Paula já caminha sem muletas e avança em recuperação para retornar ao Botafogo

Longe dos gramados desde o fim de fevereiro por conta de lesões no joelho esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica, o volante Patrick de Paula, do Botafogo, avançou em sua recuperação. O jogador já não precisa de muletas para caminhar e tem progredido no tratamento de fisioterapia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Patrick aparece com Lulinha Tavares, preparador particular, realizando trabalho de fortalecimento em uma piscina. Todas as atividades longe do clube, vale destacar, estão sendo acompanhadas pelo departamento médico.

Patrick de Paula em trabalho de fortalecimento após cirurgia no joelho esquerdo Reprodução/Redes sociais

A previsão do Glorioso é de que o camisa oito só esteja liberado para atuar em 2024, mesmo que o avanço na recuperação seja significativo.

Patrick de Paula começou a temporada sendo um dos pilares do time comandado por Luís Castro, mas sofreu lesões no ligamento lateral, no cruzado, nos dois meniscos e no côndilo femoral no joelho esquerdo na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, em Brasília, no dia 25 de fevereiro.