Em ótima fase no Botafogo, Luís Castro teria despertado interesse de outro clube árabe

Rio - O treinador Luís Castro vive seu melhor momento no Botafogo, desde que assumiu o clube carioca no ano passado, e por conta disso, o seu nome vem sendo ventilado em outras equipes. De acordo com informações do portal "IG", o Al-Hilal, da Arábia Saudita, está avaliando a contratação do português.

A equipe, que eliminou o Flamengo no último Mundial de Clubes, não é a primeira do país a se mostrar interessada em Luís Castro. De acordo com o jornal português "Record", o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, também tem interesse no treinador do Botafogo.

Luís Castro tem contrato com o Alvinegro até o fim do ano e ainda não foi procurado para renovar o seu vínculo. Apesar disso, seu relacionamento com John Textor é excelente e o norte-americano o bancou em momentos complicados no clube.