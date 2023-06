Textor critica membros do Conselho Fiscal do Botafogo: ‘Covardes sem rosto’

Rio - Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor não gostou nada da recomendação do Conselho Fiscal para reprovação do balanço financeiro do clube associativo . Em entrevista ao “ge”, o empresário detonou a postura dos conselheiros.

“O motivo que estou divulgando isso [projeto do Centro de Treinamento] agora porque esse é o tipo de coisa incrível que Durcesio está nos ajudando a fazer. E esses covardes sem rosto querem criar uma Terceira Guerra Mundial entre o clube e a SAF. Eles vão matar coisas como essa, entende? Somos amigos do clube associativo e ninguém me pediu para fazer isso”, disse Textor.

Ainda criticando os conselheiros, Textor destacou as condições de treino ruins dadas aos atletas de esportes olímpicos.

“Eu me preocupo com o Remo. Eu estou comprando novos barcos para o setor de regatas. Esses caras não dão nenhum dinheiro, certo? Eu estou investindo US$ 20 mil (R$ 96,2 mil na cotação atual) em barcos de remo para que esse rapaz Lucas [Verthein], que é um remador incrível, tenha um barco top e possa ir ganhar nas Olimpíadas”, disse o empresário.

“Quando eu vou ao basquete e vejo meninos de 15 anos treinando com bolas de basquete de m****. Bolas custam US$ 20. Eles não têm dinheiro sequer para comprar bolas e, ainda assim, querem aparecer e dizer que eu sou ruim para o clube, quando o que estou fazendo é gastar meu tempo fazendo essas coisas, completou.