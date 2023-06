Corinthians irrita representantes de meia do Racing, que pode retomar conversas com o Botafogo

Rio - A novela envolvendo o futuro do meia Matías Rojas, do Racing, deve ganhar novos capítulos. De acordo com o jornalista Chico Garcia, da Band, o staff do jogador está irritado com algumas posturas do Corinthians e pode retomar as conversas com o Botafogo.



Segundo o jornalista, os empresários esperavam receber do time paulista um valor antecipado referente a luvas, o que não aconteceu, e estão preocupados com a situação financeira. O pré-contrato ainda não foi assinado.



O Botafogo chegou a ser o favorito para contratar Rojas há algumas semanas. No entanto, se retirou da negociação para evitar um leilão pelo atleta.