Botafogo solicita ao Palmeiras carga máxima para o setor visitante no Allianz Parque

Ciente no confronto direto do próximo dia 25, contra o Palmeiras, fora de casa, e com grande mobilização da torcida para lotar o setor visitante do Allianz Parque, a diretoria do Botafogo solicitou ao clube paulista a disponibilização da carga máxima de 10% (cerca de quatro mil), como prevê o regulamento do Brasileirão.

De acordo com informações do site "FogãoNET", no entanto, as conversas não são simples. Isso porque o Jecrim-SP carrega orientação de que apenas 5% do setor visitante do estádio do Palmeiras seja comercializado devido à medidas de segurança.

Nas redes sociais, torcidas organizadas e grupos de alvinegros já começaram a comercializar as caravanas para São Paulo, com saída pela madrugada de sábado (24) e chegada na parte da manhã no bairro da Barra Funda.

Conforme apurou a reportagem do O Dia, a diretoria alvinegra trabalha com a possibilidade de aproximadamente três mil torcedores viajando para o duelo válido pela 12ª rodada.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera com 24 pontos somados e o Palmeiras aparece em segundo, com 22. Antes do confronto direto, o Glorioso vai ao Mato Grosso encarar o Cuiabá, no dia 22 (quinta-feira), e o Palestra à Salvador, um dia antes, enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova.