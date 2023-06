Botafogo segue melhorias no Estádio Nilton Santos e compra bomba moderna de irrigação; veja os benefícios

O planejamento do Botafogo de promover melhorias no Estádio Nilton Santos continua. Nesta quinta-feira (15), o Alvinegro anunciou que adquiriu uma nova e moderna bomba de irrigação para atender os gramados do estádio.

O equipamento, importado da Dinamarca e feito sob medida, substituirá as quatro bombas que eram necessárias anteriormente. Segundo o Alvinegro, a bomba trará mais economia, praticidade e automação ao sistema de irrigação.

"É uma aquisição da SAF que eleva em mais um nível a infraestrutura do Estádio Nilton Santos. Agora temos uma bomba de irrigação capaz de operacionar os dois campos de forma ideal, construída sob medida conforme as nossas demandas. Ganharemos em aplicabilidade, praticidade, modernidade, economia e, o principal, na qualidade da manutenção dos nossos novos gramados", detalhou o Diretor de Infraestrutura e Operações da SAF Botafogo, Alexandre Costa, ao site oficia do clube.

A nova bomba de irrigação está em processo de instalação. A previsão é de que ela esteja em pleno funcionamento já na próxima semana.