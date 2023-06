Jeffinho visita ex-companheiros de Botafogo no CT Lonier, canta música de Tiquinho e manda mensagem para os torcedores

A reapresentação do Botafogo no Espaço Lonier , nesta sexta-feira, 16, contou com a visita especial de Jeffinho, que está de férias após a primeira temporada com o Lyon. No CT, o atacante reencontrou os ex-companheiros, cantou a famosa música da torcida para Tiquinho Soares e ainda mandou uma mensagem para os alvinegros.

"Sempre muito bom estar de férias aqui, revendo meus amigos, acompanhando o Botafogo. Estou de longe, mas estou estou acompanhando a Família Botafogo. Feliz demais por tudo que aconteceu comigo, mas estou mais ainda com a temporada e a campanha do time", disse Jeffinho.

"Estou sempre acompanhando pelas redes sociais e pela televisão mesmo, assisto jogos de lá. Também queria agradecer o carinho da torcida botafoguense comigo. Vou guardar vocês no meu coração para sempre", completou.

A sexta-feira foi de reapresentação e visita especial no Lonier. Jeffinho garantiu a resenha com a galera! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KpFUmKnAW6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 16, 2023

Jeffinho chegou ao Botafogo em 2022 inicialmente para a equipe B. No entanto, ganhou oportunidades em meio aos desfalques e virou titular absoluto do time. Além de um protagonismo no Alvinegro, ele também caiu nas graças da torcida.