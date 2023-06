Botafogo celebra descanso de cinco dias e vive expectativa por retornos importantes

Após cinco dias de folga, o Botafogo se reapresentou no CT Lonier na manhã da última sexta-feira (16) já pensando no duelo do próximo dia 22, com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos planos da comissão técnica de Luís Castro está a possibilidade de dois retornos importantes considerados "reforços caseiros" no setor de meio-campo.

Já contando com o paraguaio Matías Segovia, que foi relacionado e atuou parte do segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, agora fica a expectativa pelas voltas de Gabriel Pires e Danilo Barbosa, ambos em fase final de recuperação, que já realizam atividades com o elenco.

Gabriel Pires está afastado desde o dia 20 de maio, quando voltou a sentir incômodos na panturrilha esquerda. O caso de Danilo Barbosa foi mais grave, com lesão significativa na coxa direita no duelo com a LDU, no início de maio, pela Copa Sul-Americana.

Descanso necessário

A pausa de cinco dias em meio ao lotado calendário alvinegro, conforme apurou a reportagem, foi celebrada internamente. Desde a estreia no Brasileirão, no dia 15 de abril, o Glorioso disputou 17 partidas em um intervalo de 57 dias - foram 12 vitórias, dois empates e três derrotas - e não teve as chamadas "semanas cheias" para trabalhar na recuperação.

O retorno do Botafogo a campo já será com três jogos importantes. Além do Cuiabá, o Alvinegro, no dia 25, irá encarar o Palmeiras, fora de casa, e quatro dias depois volta ao Rio de Janeiro para receber o Magallanes pela última rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana.

O duelo internacional, inclusive, vale a chance de avançar em primeiro a chave, ir direto às oitavas de final do torneio e conseguir espaço entre os compromissos no mês de julho, já que o calendário preliminar da Conmebol indica as partidas das oitavas apenas no início de agosto.