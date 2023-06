Botafogo: Conselho Fiscal emite nota e rebate Vinícius Assumpção, Thairo Arruda e John Textor

Dessa forma, o Conselho destacou que a reprovação da recomendação foi técnica e que não teve a ver com movimento político ou interesse em atacar o presidente do clube, Durcesio Mello. O documento emitido pelo Conselho foi divulgada pela Super Rádio Tupi.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Prezados Senhores,

Desde 02 de junho de 2023, após um pronunciamento público do Vice-Presidente Geral do Botafogo de Futebol e Regatas, Sr. Vinícius Assumpção, que acumula a função de Vice-Presidente Financeiro do Clube social, sobre o parecer do Conselho Fiscal do Clube em relação às contas de 2022, este Conselho Fiscal vem sofrendo ataques que partem de premissas completamente equivocadas.



Um desses ataques, fundado em presunções e afirmativas que não se coadunam com a verdade, partiu de posicionamento público em princípio externado pelo Sr. Thairo Arruda, gerente-geral da SAF Botafogo, acerca do trabalho deste Conselho Fiscal do Botafogo de Futebol e Regatas. Mais recentemente, a imprensa atribui ao acionista majoritário da SAF Botafogo, Sr. John Textor, pronunciamentos fortes, na mesma linha, com ilações desrespeitosas acerca dos membros do Conselho Fiscal do Botafogo de Futebol e Regatas e levantando levianas dúvidas sobre seus propósitos e objetivos em defesa do Clube.



Sobre tais pronunciamentos, se verdadeiros ou não, cumprem os nossos comentários abaixo, em desagravo dos membros do Conselho:

- O processo que culminou com a constituição da SAF Botafogo contou com ampla participação deste Conselho Fiscal, o qual procurou contribuir com sugestões de aperfeiçoamento dos documentos pertinentes, sempre com o objetivo de preservar os direitos e interesses do Botafogo de Futebol e Regatas neste importante momento de sua história.

- A atuação dos Conselheiros durante todo o processo foi extremamente técnica e responsável. Todos assinaram NDA próprio e respeitaram a confidencialidade dos documentos firmados. Não houve uso político qualquer que fosse de nenhuma informação obtida no curso do processo como um todo. Ao contrário, o Conselho Fiscal zelou pela confidencialidade dos documentos aos quais teve acesso.

- Todos os membros deste CF são entusiastas da SAF Botafogo e torcem para que todo o projeto se desenvolva coroado de pleno êxito. Para tanto, certamente, com profissionalismo, como ocorre em qualquer empresa de sucesso, seus executivos, com experiência nas funções para as quais foram designados, devem desempenhar suas atividades sob premissas claras de governança, performance, transparência e prestação de contas. O mesmo se aplica aos demais órgãos da Companhia.

- Este Conselho Fiscal em momento algum emitiu qualquer juízo de valor sobre o desempenho da SAF Botafogo ou sobre suas contas, no parecer encaminhado ao Conselho Deliberativo sobre as contas do Clube Social relativas ao exercício de 2022.

- O Conselho Fiscal do Botafogo de Futebol e Regatas, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, emitiu opinião técnica sobre as contas do Clube (e não da SAF Botafogo). – A recomendação de reprovação das contas, com 7 votos contra 2 dos membros do Conselho Fiscal, está lastreada em evidência técnica de não conformidades relacionadas a pagamentos feitos a gestores do Clube sem inequívoca previsão contratual, ao funcionamento dos esportes amadores sem previsão orçamentária própria e com terceirizações que requerem adequada governança, e por questões relacionadas à contabilização de receitas da Cia Botafogo, detentora da concessão do estádio e subsidiária do Clube Associativo.

- A recomendação foi técnica e nada teve a ver com qualquer movimento político ou com suposto interesse de atacar a diretoria do Clube, comandada pelo Presidente Durcésio Mello, muito menos de atacar a SAF Botafogo. Ao contrário, este Conselho Fiscal emitiu inúmeros ofícios ao longo do ano, sem respostas conclusivas sobre temas nevrálgicos para que os conselheiros tivessem conforto para recomendar a aprovação das contas, como, aliás, o fizeram por unanimidade em relação ao balanço do ano de 2021, aprovado com parecer favorável deste Conselho Fiscal, por unanimidade. Importante considerar que os conselheiros fiscais respondem por eventuais omissões no cumprimento de suas funções legais e estatutárias.

- A recomendação de não aprovação, portanto, nada teve de “ataque político”, como constou de posicionamento público do gerente geral da SAF Botafogo, o qual, pelas notícias veiculadas, teria acusado estes conselheiros fiscais do Botafogo de Futebol e Regatas sem nem ao menos os conhecer, de atuação “aliada do caos”, adjetivando os conselheiros de “viúvas do poder” e até de eventualmente serem favoráveis a “regalias”, sem especificar quais.

- Absolutamente lamentável e irresponsável tal posição sobre fatos dos quais o gerente da SAF não tem pleno conhecimento – porque internos do Clube Social – e que faltam com a verdade. Infelizmente o mesmo tom é repetido pelo acionista majoritário da SAF, acreditamos, a partir de provocações por parte de quem tem interesse em aprovar tudo por “rolo compressor”, justamente o que nos prejudicou no passado e que, se evitado, pode preservar o nosso futuro. Basta assinalar que todo esse imbróglio partiu do VP Geral do Clube Social, que já participou de diversas gestões do Clube no passado.

Pronunciamentos como esses é que politizam um assunto técnico.



Esperamos que os executivos da SAF Botafogo sigam fazendo frente aos muitos desafios que a SAF Botafogo tem pela frente, incluindo a estruturação da área comercial da empresa, lojas oficiais, desenvolvimento da marca Botafogo, desenvolvimento dos programas de sócio-torcedor, entre outros tantos que, esperamos, seguirão melhorando, como felizmente vem acontecendo com a performance da nossa equipe de futebol profissional, que vive um momento especial que nos enche de orgulho. Do nosso acionista majoritário, esperamos cumprimento dos acordos firmados, e investimentos para que SAF Botafogo e Botafogo de Futebol. e Regatas cresçam juntos, com apoio de todos, e sem as discórdias do passado, que não precisam ser perpetuadas e muito menos renovadas.



Basta diálogo e prestação de contas, com profissionalismo e serenidade.



Do VP Geral do Clube, que não repita as acusações feitas ao Conselho Fiscal da forma como fez, que ocasionaram toda essa avalanche de “desinformação” e que nada contribuem para o amadurecimento da governança do Clube e de suas finanças, que estão sob sua responsabilidade.

ps: o presidente deste colegiado se reservou ao direito de apresentar pronunciamento apartado



Atenciosamente,

Conselho Fiscal do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS (2021-2024)