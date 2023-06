Clube de Cristiano Ronaldo faz proposta por Luís Castro, do Botafogo, diz site português

O que era interesse do Al-Nassr por Luís Castro virou oficial. É o que garante o site português 'Maisfutebol' ao publicar que o clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita fez uma proposta para contratar o técnico do Botafogo.



A oferta de salário anual seria quatro vezes maior do que o português recebe atualmente do Glorioso. Ele tem contrato até o fim de abril de 2024 e a multa rescisória é de aproximadamente R$ 10 milhões.



Após início de temporada complicado, em que recebeu forte pressão da torcida por sua demissão, Luís Castro foi mantido pela SAF do Botafogo e conseguiu a volta por cima, com a liderança no Brasileirão após 10 rodadas.



Nesta semana, o técnico português admitiu que ainda não foi chamado para conversar sobre uma renovação de contrato. Entretanto, o dono da SAF, John Textor, tem planos de mantê-lo por muito tempo, para seguir com o projeto de implantação do 'Botafogo Way', para que todas as equipes tenham a mesma forma de jogar.



Por outro lado, a imprensa portuguesa reforça que a chance de ir para a Arábia Saudita é tentadora, não apenas pelo lado financeiro. Além de trabalhar com Cristiano Ronaldo, há a expectativa de chegada de outros grandes nomes do futebol mundial, devido ao alto investimento do país para transformar a liga nacional em uma das mais relevantes do planeta.