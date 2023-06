Luís Castro evita comentar sobre oferta do Al-Nassr: 'Estou focado no Botafogo'

Rio - Técnico do Botafogo, o português Luís Castro comentou sobre a proposta que recebeu do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que conta com o astro Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao site da "ESPN", o comandante do Glorioso despistou quanto à possibilidade de deixar o cargo na metade da temporada com a equipe liderando o Campeonato Brasileiro.

"Não vou fazer comentários a respeito. Eu mesmo resolvo estas situações de vida. Quero paz. Estou focado no Botafogo. Meu caminho neste momento é o Botafogo. Algo mais no futuro decido com meu agente", disse Luís Castro.

De acordo com o site português "Maisfutebol", a proposta do Al Nassr é de um salário quatro vezes maior em relação aos vencimentos atuais de Castro no Botafogo. Também há a expectativa de uma oferta do Al Hilal, do mesmo país.

Luís Castro tem contrato até março de 2024 com o Botafogo e multa rescisória de aproximadamente R$ 10 milhões.