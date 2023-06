Botafogo adota silêncio e prega cautela sobre proposta do Al Nassr pelo técnico Luís Castro

Rio - Mesmo com as notícias da imprensa portuguesa sobre a proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, para o técnico Luís Castro, a diretoria do Botafogo preferiu adotar postura cautelosa em meio à boa fase da equipe no Campeonato Brasileiro, uma vez que nenhuma oferta chegou ao clube, que tem contrato com o treinador até março de 2024.

Para o clube saudita do astro Cristiano Ronaldo tirar Luís Castro do Botafogo, seria necessário o pagamento de aproximadamente R$ 10 milhões de multa. O Alvinegro, por sua vez, não abre mão de tal quantia caso o português aceite voltar ao Oriente Médio, conforme apurou a reportagem do O Dia.

O valor da rescisão, no entanto, não é o ponto analisado internamente no Estádio Nilton Santos. Com um projeto grande para uma liga recheada de craques nos próximos anos, o Al Nassr, que acenou com oferta salarial quatro vezes maior, também seduz pela promessa do glamour. Além de Cristiano Ronaldo, astros europeus como Benzema e Kanté também acertaram recentemente suas transferências.

Há movimentações iniciais por parte do empresário John Textor, acionista majoritário da SAF, para renovar o contrato de Luís Castro - nenhuma proposta oficial foi feita. A bola da vez, no entanto, é o silêncio, já que o português foi o escolhido para liderar o projeto de reformulação do futebol do Botafogo.

Fator importante que está na mesa do Glorioso é o histórico do técnico, que só rompeu vínculo uma vez, ainda em Portugal, quando recebeu convite para treinar o Rio Ave na elite e sair do Porto B.