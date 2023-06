Agente vê Luís Castro feliz, mas não descarta saída de técnico do Botafogo

Rio - Em grande fase no Botafogo, Luís Castro vem sendo assediado por clubes do futebol árabe como o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, e o Al-Hilal, atual vice-campeão do Mundial de Clubes. Em entrevista ao portal "GE", o empresário do português, António Oliveira, não descartou a saída do treinador do Alvinegro.

"O futuro dirá. Prematuro por enquanto. Tem contrato até março de 2024. Está focado no trabalho no Botafogo preparando já o próximo jogo. Esse é o foco. Além de estar feliz com o grupo, com os resultados e o momento que vive no clube e no futebol brasileiro", afirmou.

Internamente, o entendimento é que de Luís Castro deverá recusar qualquer proposta do futebol árabe para deixar o clube. No entanto, o Botafogo descarta entrar em leilão pelo português. A clausula de rescisão do deu contrato é de cerca de US$ 2 milhões (R$ 9,6 milhões na cotação atual).

Luís Castro chegou ao Botafogo há pouco mais de um ano e viveu altos e baixos no comando do clube carioca. Porém, desde o começo do Brasileirão, o português está em alta. O Alvinegro lidera a competição, tendo conquistado 24 pontos em 30 possíveis.