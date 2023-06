Daniel Borges se despede do Botafogo e parte na próxima quarta para assinar com o América-MG

O lateral-direito Daniel Borges se despediu nesta segunda-feira (19) do Botafogo. O jogador de 30 anos viajará na próxima quarta-feira (21) para Belo Horizonte, onde assinará um contrato de empréstimo até meio de 2024 com o América-MG. As informações são da Rádio "Tupi".

Ao que tudo indica, Daniel Borges se despede do grupo aqui no Lonier.



Técnico Luis Castro fez uma rodinha com a galera e o jogador falou com os companheiros. pic.twitter.com/7qgYroyb19 — Talita Giudice (@TalitaGiudice) June 19, 2023

Daniel Borges se tornou a terceira opção da lateral direita do Botafogo, atrás de Di Plácido e Rafael. Em 2023, o jogador apenas entrou em campo nove vezes, sendo sete dessas ocasiões no Campeonato Carioca, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro. Daniel tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2024.



O lateral chegou no Botafogo em 2021, em empréstimo junto ao Mirassol. Visando subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Daniel Borges foi um dos principais nomes da defesa do Alvinegro daquele ano, resultando na sua compra em definitivo no ano seguinte para a disputa da Série A.

Titular absoluto em 2022, o jogador de 30 anos perdeu espaço após a chegada de Di Plácido e com a recuperação da forma física de Rafael, que sofreu uma séria lesão no Campeonato Carioca do ano passado e não conseguiu atuar muito naquela temporada.