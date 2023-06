Gabriel Pires sente problema muscula e volta a preocupar o Botafogo

Rio - Gabriel Pires voltou reclamar de dores na panturrilha direita no treino desta segunda-feira (19), no CT Lonier, e gerou nova "dor de cabeça" para o Botafogo. O meio-campista sentiu a região na segunda parte do aquecimento e deixou a atividade, aumentando os problemas do técnico Luís Castro para o jogo contra o Cuiabá, na próxima quinta-feira (22), às 20h, na Arena Pantanal.

O camisa 14 não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no dia 20/5, pela sétima rodada do Brasileirão, e a pausa para a Data Fifa foi importante para recondicionar o jogador. As informações são do site "ge".

Gabriel Pires passará por exames para conhecer a gravidade do novo problema muscular, mas deve ser desfalque contra o Durado pela 11ª rodada.