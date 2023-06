Diego Hernández vai bem nas atividades do Botafogo e surge como opção no meio-campo

Contratado para o segundo semestre e treinando com o elenco do Botafogo desde maio, o uruguaio Diego Hernández vem agradando nas atividades comandadas pelo técnico Luís Castro no CT Lonier e mostrando polivalência, aparecendo como opção no meio-campo.

O Dia antecipou que Diego Hernández tem como posição principal a ponta esquerda, mas desempenhou bem o papel de meia armador na reta final do Apertura pelo Montevideo Wanderers - na época, a a reportagem doantecipou que a diretoria alvinegra apostava no jogador em outras posições

Nas últimas atividades, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, o uruguaio surgiu como boa opção para a vaga de Eduardo, sem, claro, esquecer do setor de origem, hoje com revezamento entre Victor Sá e Luis Henrique.

Diego Hernández teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Botafogo por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual). Ele assinou contrato até o fim de 2026 e só poderá estrear a partir do dia 3/7, data de abertura da janela de transferências.