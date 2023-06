Adryelson diz que elenco brinca com interesse do Al Nassr no técnico Luís Castro: 'Está focado no Botafogo'

Rio - O ambiente do líder Botafogo segue leve mesmo com as notícias do interesse do Al Nassr, da Arábia Saudita, na contratação do técnico Luís Castro. Foi o que indicou o zagueiro Adryelson, nesta segunda-feira (19), durante participação no programa "Tá na Área, do sportv.

"A gente fica brincando no vestiário: 'Será que o Mister recebeu essa proposta? Será que vai embora mesmo?', mas creio que ele está focado no Botafogo junto com a gente para terminar essa reta final do Brasileiro bem", disse.

Luís Castro tem contrato com o Botafogo até março de 2024 e multa rescisória na casa dos R$ 10 milhões. Até o momento, nenhuma proposta do clube saudita chegou ao Glorioso e a diretoria adota cautela em meio à jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (22), às 20h, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá. A equipe comandada por Luís Castro tem dois pontos de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras, com quem fará confronto direto no próximo domingo (25).