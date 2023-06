Luís Castro admite desejo de ter reforços no Botafogo: 'Uma ou outra posição'

Rio - Líder do Brasileirão, o Botafogo tem como prioridade nesta janela de transferências não perder nenhum jogador para o futebol europeu. No entanto, o técnico Luís Castro admitiu que seria importante receber algum reforço para fortalecer o grupo na disputa da Série A e também da Sul-Americana.

"Há uma ou outra posição em que poderíamos fazer um upgrade e melhorá-la. Nós treinadores sempre queremos mais e mais, mas estou muito satisfeito com o elenco que tenho, muito satisfeito com os jogadores que tenho, que são muito determinados, têm muita ambição. Com esses valores de coragem, compromisso e respeito, podemos continuar no mesmo caminho", afirmou em entrevista à BandSports.

Até o momento, o Botafogo fechou apenas a contratação de Diego Hernández, de 22 anos, que é uma promessa do futebol uruguaio. O Glorioso negociou com Matías Rojas, do Racing, mas o paraguaio acabou optando por fechar com o Corinthians.

Além do assédio que o Alvinegro vem sofrendo em relação a jogadores do elenco, clubes da Arábia Saudita desejam a contratação de Luís Castro. O treinador português tem contrato com o Alvinegro até março de 2024.