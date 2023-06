Botafogo cobra explicações ao Palmeiras após confusão na venda de ingressos

A diretoria do Botafogo cobrou explicações ao Palmeiras após a confusão na venda de ingressos dos visitantes para a partida do próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, casa do clube paulista.

O Palmeiras informou que a comercialização de ingressos teria início às 10h desta terça-feira (20), mas abriu a plataforma durante a madrugada e torcedores alvinegros esgotaram a carga.

No Allianz Parque, por determinação do Jecrim-SP, a torcida visitante tem apenas 5% dos ingressos comercializados. O Botafogo tentou negociar o aumento do espaço, já que planejava a presença de mais de três mil alvinegros em São Paulo, mas não conseguiu tal liberação.

Palmeiras e Botafogo fazem confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, as equipes vão a campo no meio de semana. O Palestra encara o Bahia, nesta quinta-feira, às 21h30, fora de casa, e o Glorioso joga no dia seguinte, contra o Cuiabá, no Mato Grosso, às 20h.