Dirigente do Botafogo acredita nas permanências de Eduardo e Luís Castro

"Eduardo até foi um caminho oposto, voltou para o Brasil depois de muito tempo fora. Está em um momento pessoal muito bacana, perto da família. É conhecido fora do Brasil, no Oriente Médio, agora com essas movimentações de fundos tem bastante especulação. Mas não é uma questão financeira que tiraria ele do clube, tem todo um contexto envolvido. Ele é extremamente importante para nós, esperamos que continue", falou.



Ainda não chegou nenhuma oferta até a mesa do Botafogo por Eduardo, segundo o "ge". Isso porque o jogador não respondeu se irá topar a transferência. Na atual temporada, ele entrou em campo em 21 jogos, marcou oito jogos e deu três assistências. Seu vínculo com o Glorioso vai até o fim de 2024.

Já Luís Castro recebeu uma sondagem milionária do Al Nassr, clube que conta o craque português Cristiano Ronaldo, e tem contrato com o Botafogo até março de 2024 com multa rescisória na casa dos R$ 10 milhões. Para Mazzuco, o projeto esportivo de John Textor é atrativo para o treinador português, que consegue ter autonomia no trabalho.

"Quero muito que o Luís fique, a gente tem muito otimismo em relação a isso. O Luís gosta muito do trabalho. O trabalho tem muito a mão dele. Isso é muito relevante, o cara poder chegar no Brasil, poder botar a mão, criar coisas legais e trazer o Botafogo para um valor de marca que não teve nos anos recentes. Pode entrar na campanha (que ele fique) sim", destacou.