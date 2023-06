Botafogo fecha parceria e camarote especial no Estádio Nilton Santos

Rio - O Botafogo fechou parceria com a empresa Soccer Hospitality e terá um camarote especial no Estádio Nilton Santos, o "FireZone". A área de alto padrão será inaugurada entre julho e agosto, e tem como objetivo melhor a experiência em um setor de entretenimento moderno na casa alvinegra.

O "FireZone" oferecerá open bar, open food, com gastronomia diferenciada gourmet, barbearia, studio de tatuagem, vista privilegiada do meio do campo, telões de led e palco para receber shows, que também estão previstos para as datas sem jogos no Nilton Santos. O Diretor Geral da SAF, Thairo Arruda, celebrou o acordo em entrevista ao site oficial do Botafogo.

"Estamos muito animados em anunciar mais essa grande novidade para a torcida alvinegra. Assim como já acontece em grandes arenas do futebol brasileiro, agora o Nilton Santos também terá um espaço especial e dedicado a proporcionar uma experiência única ao torcedor. É uma melhoria que agrega valor ao estádio e também nos traz ainda mais oportunidades de negócios. Agradecemos a Soccer Hospitality Holding pelo apoio e dedicação ao projeto", disse.

O investimento para o lançamento do espaço foi de R$ 2 milhões, e o local poderá receber até mil pessoas. O "FireZone" também irá proporcionar contato direto com ídolos do Botafogo.

"Para nós é de grande valor ampliar nossa área de atuação, principalmente se tratando do Estádio Nilton Santos, uma arena multiuso e um dos principais estádios do país, que sedia os jogos do Botafogo, clube que historicamente é um dos maiores clubes do Brasil. Estamos com grandes expectativas para a inauguração deste espaço, que oferecerá as melhores experiências ao torcedor do Glorioso", destacou Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.