Luís Castro vê assédio árabe com naturalidade e diz que jamais deixou qualquer clube pela 'porta dos fundos'

Rio - O treinador do Botafogo, Luís Castro, abordou o interesse de clubes do futebol árabe em sua contratação. O português afirmou que a situação é natural por conta do trabalho desenvolvido no Alvinegro. Sem cravar a permanência ou saída, o treinador disse que o seu empresário está cuidando da situação.

"É natural que todos aqueles que desenvolvam seu trabalho bem sejam solicitados no mercado de trabalho. Não está ligado só aos resultados, mas também aquele que é o trabalho, está ligado ao trabalho que é desenvolvido no dia a dia nos treinos de forma rigorosa, determinada, disciplinada, comissão passando valores, querendo que nossas equipes ganhem sempre. Talvez, por isso, pelo meu trajeto, haja aqui e ali interesse no meu trabalho", disse em entrevista à "Rádio Globo".

Ao analisar a sua carreira, Luís Castro afirmou que em algumas oportunidades não cumpriu o seu contrato até o fim e mudou de equipes. Porém, o português disse que jamais teve uma ruptura ruim em nenhum clube.

"Nunca saí em ruptura com os clubes, saí sempre com acordo entre os clubes, mas saí três vezes no meio do contrato", afirmou o português, que tem contrato até março de 2024.