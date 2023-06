Botafogo aposta em boa relação para manter Luís Castro: ‘Muito além de dinheiro’

Rio - Apesar da proposta milionária feita pelo Al Nassr, o Botafogo está otimista na permanência do técnico Luís Castro. Para o diretor de futebol André Mazzuco, a forte relação do técnico português com o Glorioso será importante para superar a investida do time de Cristiano Ronaldo."É natural (ter sondagens) pelo time na primeira posição e o momento do Botafogo. Luís é um treinador de altíssimo nível, um trabalho espetacular e um estafe muito bom. Tivemos conexão desde o início, passando por períodos difíceis e que recuperamos com as mesmas pessoas. Luís está adaptado ao projeto e é muito fiel ao que pensamos. Primeiro na parte profissional: ele tem contrato até março de 2024 e esse contrato tem de ser cumprido, existem cláusulas que dizem que ele tem de cumprir contrato", disse Mazzuco ao “UOL”."Por outro lado, o Luís tem um sentimento muito positivo em relação ao Botafogo. É muito além de dinheiro, de proposta... muito além disso. Projeto que iniciamos juntos. Projeto do Botafogo tem as mãos do Luis desde o início. Isso para um profissional de mercado como ele vale muito também. Somos muito otimistas com permanência dele e dia a dia vai nos dizer como caminhar, mas por enquanto claro que contamos com Luís até o final”, completou.Segundo o dirigente, o Botafogo ainda não teve nenhuma sinalização por parte de Castro que gerasse preocupação."Ele não deu nenhum sinal que nos deixa pessimistas. É um profissional extremamente leal, transparente, honesto. Lógico que são propostas que seduzem, deixando claro que não chegou proposta oficial ao clube. Pode ter chegado (direto ao Luís), mas ele lida de uma maneira muito profissional com isso também. Mas é um cenário otimista. O Luis é um cara que gostamos demais e parte importante do nosso projeto", afirmou.Luís Castro chegou ao Botafogo em 2022 e soma 77 jogos no comando do Glorioso. Atualmente, está na liderança isolada do Brasileirão, com 24 pontos.