Hugo conta com a permanência de Luís Castro no Botafogo: 'É fundamental'

"Sobre esse assunto dele estar sendo cogitado por outro clube e fora, acho natural, é um profissional de excelência. Mas cabe a ele responder essa. Para nós, é fundamental ele ficar conosco, sim, é o nosso grande comandante, mas como falei, essa pergunta dele ficar ou sair, não sei te responder, só com ele", disse em entrevista à "Rádio Itatiaia".

Líder da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo também tem outra peça sendo sondada pela Arábia Saudita. Considerada um dos principais destaques do clube carioca, o meia-atacante Eduardo, de 33 anos, está na mira de um fundo de clubes do país. Para o lateral Hugo, o assédio é normal.

"Sobre outros jogadores estarem sendo visados, acho legal, é o reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Somos os líderes do campeonato, normal que estejamos em evidência. E isso é maravilhoso", concluiu.