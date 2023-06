Botafogo: de férias, atacante Jeffinho mantém a forma no Espaço Lonier

De férias no Brasil após o término da temporada europeia, Jeffinho usa o Espaço Lonier, Centro de Treinamentos do Botafogo, para manter a forma. Nesta quarta-feira, 21, o Alvinegro registrou no story do Instagram os trabalhos do atacante.

Vale lembrar que o jogador já havia ido ao Lonier na sexta-feira da semana passada, dia da reapresentação do elenco após um período de folga, e reencontrou os ex-companheiros de equipe ( clique aqui e relembre ).

"Sempre muito bom estar de férias aqui, revendo meus amigos, acompanhando o Botafogo. Estou de longe, mas estou estou acompanhando a Família Botafogo. Feliz demais por tudo que aconteceu comigo, mas estou mais ainda com a temporada e a campanha do time", disse Jeffinho, na ocasião.

Jeffinho chegou ao Botafogo em 2022 inicialmente para a equipe B. No entanto, ganhou oportunidades em meio aos desfalques e virou titular absoluto do time. Além de um protagonismo no Alvinegro, ele também caiu nas graças da torcida.