Botafogo recusa oferta milionária da Europa por Adryelson

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o zagueiro Adryelson chama a atenção do futebol europeu. Segundo informações do portal "ge", o Besiktas, da Turquia, fez uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,9 milhões na cotação atual) pelo jogador de 25 anos, que foi recusada pelo Alvinegro.

A oferta do clube turco foi a única proposta feita até momento pelo zagueiro. Anteriormente, o empresário John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, garantiu que Adryelson e Lucas Perri vão ser mantidos no clube até o final da temporada. O americano afirmou que essa também é a vontade dos dois jogadores, que planejam ganhar títulos com o Alvinegro nesta temporada.

"Eles querem ir para a Europa, mas também querem vencer aqui. Estão amando a temporada. Eles não vão sair nessa janela, mas temos que ter planos para os dois. Eles não são os únicos que estão atraindo interesse da Europa, há Tchê Tchê, Danilo, Victor Sá... São bons o suficiente para jogarem na Europa e sabem disso", declarou John Textor.

Contratado no ano passado junto ao Sport, após empréstimo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, Adryelson se tornou um dos principais nomes da defesa do Botafogo, e unanimidade na zaga junto do argentino Victor Cuesta. Ao todo, o jogador de 25 anos disputou 47 jogos com a camisa do Alvinegro e marcou três gols.