Além da oferta do Besiktas, zagueiro do Botafogo foi sondado por dois clubes europeus

Rio - O zagueiro Adryelson, de 25 anos, vem sendo um dos jogadores mais assediados do Botafogo para uma possível saída no meio da temporada. O Alvinegro já rejeitou uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo defensor, porém, o atleta recebeu a sondagem de mais dois clubes do futebol europeu.

De acordo com o portal "UOL", o Olympique de Marselha, da França, e Olympiacos, da Grécia, buscaram informações sobre Adryelson. Nenhuma propostas deste clube foi feita ainda, mas isso poderá acontecer em breve. O zagueiro, de 25 anos, tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor, tem afirmado que o principal foco do clube carioca na atual janela de transferência é manter o elenco e também o treinador Luís Castro, que recebeu propostas do futebol árabe. O norte-americano disse que fará todo o esforço possível.

Revelado pelo Sport, Adryelson chegou ao Botafogo no ano passado. O zagueiro já teve uma passagem pelo futebol árabe no primeiro semestre de 2022. Na atual temporada, o defensor entrou em campo em 30 jogos e fez três gols pelo clube carioca.