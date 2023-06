Julgados pelo STJD, Luís Castro e Rafael são liberados para Palmeiras x Botafogo

Luís Castro e Rafael foram julgados nesta quinta-feira (22) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e estão liberados para enfrentar o Palmeiras, no domingo (25). Expulsos no clássico com o Flamengo, em 30 de abril, os dois foram punidos com um jogo, mas tiveram a pena convertida em advertência.



Luís Castro foi denunciado no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). E Rafael Rafael 254-A (agressão), mas a relatora do processo, Adriene Hassen desclassificou para o 258.



Por estarem em Cuiabá, onde o Botafogo joga nesta quinta-feira (22) às 22h pelo Brasileirão, treinador e lateral deram depoimento de maneira remota.



Castro admitiu que se exaltou na reclamação contra a árbitra Edina Alves, mas ressaltou que não a ofendeu:



"Eu tinha previsto uma substituição no lugar do Júnior Santos e disse ao quarto árbitro que queria segurar a substituição fosse após o escanteio. Para meu espanto, a substituição que iria ser feita é aquela que eu solicitei para ser adiada. Confesso, não reagi da forma como deveria, não pelas palavras nunca em termos de ofensas, mas em termos gestuais, dizendo de forma veemente que na minha equipe mandava eu", disse.