Textor 'entrega' jogador do Bahia como torcedor do Botafogo quando criança

A vitória do Bahia sobre o Palmeiras por 1 a 0 garantiu o Botafogo na liderança do Brasileirão por mais uma rodada. Por isso, o dono da SAF alvinegra, John Textor, fez questão de agradecer de uma maneira diferente a um dos responsáveis pelo resultado: postou uma foto de Cauly quando criança, com a camisa do Glorioso.

“Botafogo quando criança, e ainda um Escolhido depois de tantos anos. Obrigado, Cauly! E mande um alô para o Kanu por mim“, escreveu Textor na postagem no Instagram.



Torcedor do Botafogo quando criança, Cauly chegou ao Bahia este ano, em sua primeira experiência no futebol brasileiro. O jogador de 27 anos começou a jogar profissionalmente na Alemanha e estava há quatro anos no Ludogorets, da Bulgária.



Ele fez a jogada que culminou no gol de Thaciano, já no fim do jogo contra o Palmeiras. Com o resultado, o Botafogo pode abrir cinco pontos de vantagem na liderança do Brasileirão, caso vença o Cuiabá nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília).