Time europeu avalia nova oferta ao Botafogo para contratar Adryelson

O Botafogo recusou nos últimos dias uma oferta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,9 milhões na cotação atual) do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Adryelson, conforme divulgou o Ge inicialmente.



Segundo apurou o iG Esporte, apesar da negativa inicial, o time europeu ainda mantém o jogador de 25 anos no radar e avalia a possibilidade de melhorar a oferta ao Glorioso.

Em grande fase na temporada, Adryelson atraiu o interesse de clubes europeus. O Olympiacos, da Grécia, e o Olympique de Marselle, da França, fizeram sondagens. O time da Ligue 1 foi quem buscou saber mais detalhes sobre a situação do defensor.

O Glorioso, por sua vez, não tem interesse em perder o atleta na próxima janela de transferências, em julho. Vale lembrar que em janeiro, um clube da Alemanha e outro da Rússia também consultaram a situação do atleta.

Adryelson chegou ao Botafogo em junho, após rescindir contrato com o Sport. Ele tem contrato até o fim de 2025.

‘Nascido’ na base do Sport, Adryelson também passou pela base do Palmeiras, entre 2017 e 2018. Ele estava no Al Wasl, da Arábia Saudita e se transferiu sem custos ao Botafogo.