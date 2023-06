Palmeiras conta com retornos de convocados e inicia preparação para 'decisão' contra o Botafogo

O Palmeiras contou com o retorno dos quatro convocados para os amistosos da Data Fifa no treino desta quinta-feira (22), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação visando o duelo do próximo domingo (25), com o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão.

As novidades ficaram por conta de Weverton, Raphael Veiga e Rony, de volta ao clube após defenderem a seleção brasileira nos jogos contra Guiné e Senegal, e de Piquerez, que estava com a seleção uruguaia.

Na noite da última quarta-feira, em Salvador, o Verdão acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Bahia e deu adeus à invencibilidade no Brasileirão. Em entrevista ao canal oficial do clube, o volante Richard Ríos celebrou os retornos em meio ao clima de decisão contra o líder Botafogo.

"O de ontem já ficou no passado. A gente perdeu e foi a nossa primeira derrota no campeonato, mas a gente continua na parte de cima da tabela, brigando pelo primeiro lugar. Eles são jogadores muito importantes para nós no elenco. Graças a Deus, foram lá representar suas seleções e voltaram bem, então o retorno deles nos ajudará muito já neste jogo contra o Botafogo", disse.

Ainda pela 11ª rodada, nesta quinta, o Botafogo encara o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília), e pode aumentar para cinco pontos a vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, assegurando, assim, a liderança também em caso de derrota no Allianz no próximo domingo.