Com Danilo Barbosa, Botafogo está escalado para enfrentar o Cuiabá; veja o time e onde assistir ao jogo

O Botafogo está escalado para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena Pantanal. O principal destaque entre os titulares é Danilo Barbosa. O volante está recuperado de lesão e entra no lugar de Eduardo, que está suspenso.

Dessa forma, o Botafogo vai a campo com: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Tchê Tchê; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

No banco de reservas, vale destacar a presença de Matías Segovia. O paraguaio chegou a ser dúvida depois de se machucar no treino do último domingo, mas se recuperou e viajou com o grupo.

Por outro lado, Luís Castro não contará com Gabriel Pires, Lucas Fernandes e Marçal. O trio está entregue ao DM.

Em tempo: a partida, que é válida pela 11ª rodada do Brasileirão, terá transmissão exclusiva do Premiere.