Botafogo bate o Cuiabá e amplia vantagem na liderança do Brasileirão

Depois de um primeiro tempo bem abaixo, o Botafogo voltou com outra postura para o segundo tempo contra o Cuiabá e conquistou um importante resultado no Mato Grosso. O Alvinegro venceu o Dourado por 1 a 0 na Arena Pantanal, nesta quinta-feira, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, de pênalti, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, o time de Luís Castro se isolou ainda mais na liderança da competição. O Glorioso chegou aos 27 pontos e abriu cinco de vantagem para o segundo colocado.

Agora, os dois times voltam as atenções para a 12ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Palmeiras. Já o Cuiabá encara o Vasco na segunda-feira, às 21h, em São Januário.

O JOGO

O Botafogo teve um desempenho muito abaixo do esperado no primeiro tempo. Mesmo com uma ligeira vantagem na posse de bola, o Alvinegro parou na compacta defesa do Cuiabá, sofreu para criar e só conseguiu uma finalização, num chute de fora da área de Marlon Freitas.

Além disso, o time mostrou fragilidade no sistema defensivo e viu o Cuiabá ser superior durante praticamente toda a primeira etapa. O Dourado tinha facilidade para chegar ao campo de ataque e ainda contou com alguns erros individuais do próprio Botafogo para criar mais chances. Apesar do cenário de dificuldade, Lucas Perri se mostrou seguro sempre que exigido e evitou que a equipe mato-grossense chegasse ao gol.

Ciente das dificuldades do Botafogo em campo, Luís Castro promoveu as entradas de Gustavo Sauer, Luis Henrique e Matías Segovia durante o intervalo. As mexidas surtiram efeito, e o Alvinegro cresceu de produção.

Melhor em campo, o Glorioso conseguiu abrir o placar justamente após uma jogada dos atacantes que entraram em campo. Segovia descolou um ótimo lançamento para Luis Henrique, que foi derrubado dentro da área pelo goleiro Walter. O árbitro, então, assinalou o pênalti. Tiquinho foi para a cobrança e marcou.

Depois disso, o Cuiabá voltou a se soltar na partida e criou chances para empatar a parida, mas faltou capricho na conclusão. Quando a bola encontrou a direção do gol, Perri defendeu. Assim, o Botafogo conseguiu segurar o resultado e conquistar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Botafogo



Data e Hora: 22/06/2023, às 20h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Matheus Alexandre (CUI) Victor Sá e Hugo (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Tiquinho Soares (1-0)(15'/2ºT)

CUIABÁ (Técnico: António Oliveira)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele (Ronald, 41'/2ºT), Fernando Sobral (Quagliata, 21'/2ºT) e Denilson (Cepellini, 33'/2ºT); Jonathan Cafú (Felipe Augusto, 21'/2ºT), Wellington Silva (Yuri Castilho, 33'/2ºT) e Isidro Pitta.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Lucas Perri; Rafael, Adryelson (Philipe Sampaio, 24'/2ºT), Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gustavo Sauer, Intervalo) e Tchê Tchê; Júnior Santos (Matías Segovia, Intervalo), Victor Sá (Luis Henrique, Intervalo) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento, 43'/2ºT).