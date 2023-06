Tchê Tchê realça força do Botafogo: 'Time sabe se camuflar nas adversidades'

Rio - Após a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na quinta-feira (22), pela 11ª rodada do Brasileirão, Tchê Tchê celebrou os três pontos e também reconheceu a dificuldade do jogo. Para o volante, o bom desempenho Dourado na Arena Pantanal só confirma a força do Botafogo para superar momentos difíceis nas partidas.