Com menos da metade das rodadas, Botafogo de 2023 iguala pontuação de 2022

A campanha histórica neste início de Brasileiro, com nove vitórias em 11 rodadas, é pelo desempenho das edições anteriores. O Botafogo de 2023 igualou a pontuação de 2022, e precisou de menos da metade das rodadas para chegar aos mesmos 27 pontos de 2022, quando a SAF assumiu. O desempenho é o melhor nas últimas 10 edições.



Antes, a melhor campanha do Glorioso havia sido em 2013, quando alcançou os 27 pontos na 15ª rodada. Ou seja, a campanha atual tem quatro jogos a menos. Naquele ano, o clube chegou aos 61 pontos e conseguiu a melhor campanha nos pontos corridos, com o quarto lugar, e teve 17 vitórias.



Quando o elenco ainda estava sendo montado em 2022, foram necessárias 23 partidas para alcançar a pontuação atual. Nas últimas 10 edições de Brasileirão, em seis delas o Botafogo precisou de mais de um turno para isso. Os números são do perfil de estatística 'Sofascore'.



Comandado por Tiquinho Soares, o time de Luís Castro anima seu torcedor a cada rodada na luta pelo título. Com aproveitamento de time campeão (81%), o Botafogo volta a campo no domingo, em confronto direto com o Palmeiras, às 16h, em São Paulo.



Confira em quais rodadas o Botafogo conseguiu 27 pontos no Brasileirão

11 rodadas - Brasileirão 2023

15 rodadas - Brasileirão 2013

17 rodadas - Brasileirão 2012

19 rodadas - Brasileirão 2019

20 rodadas - Brasileirão 2017

21 rodadas - Brasileirão 2016

23 rodadas - Brasileirão 2022

25 rodadas - Brasileirão 2018

28 rodadas - Brasileirão 2014

37 rodadas - Brasileirão 2020