Luís Castro, do Botafogo, recebe prêmio da CBF e escolhe doar uma tonelada de alimentos à Central Única Das Favelas

Nesta sexta-feira, 22, a CBF anunciou que Luís Castro recebeu o troféu #ProfeAssaí, que premia melhor treinador do mês do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o técnico do Botafogo , eleito o melhor de maio, pôde escolher uma instituição para receber uma tonelada de alimentação. A doação é feita pelo Instituto Assaí, organização social do Assaí Atacadista. Ele selecionou a Central Única Das Favelas (CUFA).