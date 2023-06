Botafogo tenta vencer primeiro jogo na história dentro do Allianz Parque

Na partida contra o Palmeiras, neste domingo (25), o Botafogo vai em busca de quebrar um tabu histórico: vencer sua primeira partida dentro do Allianz Parque. O alvinegro já disputou cinco partidas dentro do estádio do Alviverde, mas perdeu em quatro ocasiões e empatou um jogo.

O empate foi no jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o placar terminou em 1x1. Rafael Navarro, atualmente jogador do Palmeiras, foi quem marcou o gol do Botafogo. Já o autor do tento do Alviverde foi o zagueiro Emerson Santos, que também teve passagem pelo Alvinegro.

As derrotas vieram nos Campeonatos Brasileiros de 2016 (1x0), 2017(2x0), 2018 (2x0) e 2022 (4x0). Lucas Lima, Rony e Dudu são os jogadores do Palmeiras que mais fizeram gol no Botafogo dentro do Allianz Parque, com dois tentos cada. Rony e Dudu, inclusive, devem estar em campo na partida deste domingo (25).

O duelo é um dos mais importantes do Botafogo na temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, o Alvinegro precisa muito da vitória para se afastar de vez do próprio Palmeiras, vice-líder da competição com 22 pontos. Abrir 8 pontos do segundo colocado consolidaria mais ainda o Alvinegro como um dos grandes favoritos ao título do Brasileirão de 2023.