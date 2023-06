Luís Castro se nega a falar sobre proposta do mundo árabe: ‘Foco total no Palmeiras’

Rio - Apesar de todas as especulações sobre a proposta que recebeu do Al-Nassr, o técnico Luís Castro segue mantendo segredo sobre seu futuro. Procurado pelo jornal português “A Bola”, para comentar o assunto, o treinador do Botafogo despistou sobre o interesse do time de Cristiano Ronaldo e disse estar concentrado apenas no jogo decisivo do Glorioso contra o Palmeiras.



“Amanhã [hoje, domingo] tenho jogo com o Palmeiras. Total foco no jogo”, disse o técnico.



Segundo a publicação do veículo português, o Botafogo não medirá esforços para manter Luís Castro. Atualmente, a comissão técnica alvinegra recebe cerca de 300 mil euros por mês e o time carioca estaria disposto a dobrar esse valor, mesmo sabendo que é difícil competir com o mundo árabe.



Com Luís Castro à beira do campo, o Botafogo terá um duelo decisivo contra o Palmeiras neste domingo (24). Líder, o Glorioso vai ao Allianz Parque enfrentar o Verdão, segundo colocado. A bola rola às 16h (de Brasília).