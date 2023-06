Artilheiro do Botafogo, Tiquinho se aproxima de melhor temporada da carreira

Rio - Tiquinho Soares vive um momento especial na carreira. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez gols, o centroavante chegou a 21 na temporada após marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo (25), no Allianz Parque, pela 12ª rodada da competição. Com isso, o camisa 9 se aproximou da melhor fase como profissional, quando defendia o Porto, de Portugal.

Em número de gols marcados, a melhor temporada da carreira de Tiquinho Soares aconteceu em 2018/19. Na época, o centroavante marcou 22 gols em 41 partidas com a camisa do Porto, de Portugal. Já em 2023, o jogador soma 21 em 30 jogos, com uma média de 0,62 por jogo (superior a marca de 0,54 por jogo pelo clube português).

Recentemente, Tiquinho Soares ultrapassou outra marca alcançada no Porto. Em 2019/20, marcou 19 gols em 48 jogos (média de 0,38 por partida). Atualmente, a atual temporada com o Botafogo é a segunda melhor em números. Dos 21 gols marcados em 2023, dez foram no Brasileirão, onde é artilheiro com vantagem de quatro gols para Vitor Roque, do Athletico-PR.

Contratado na metade do ano passado, Tiquinho Soares soma 27 gols em 44 jogos (média de 0.61 por partida). Com ele em campo, o Botafogo venceu 66% das partidas disputadas e ele marcou em 48% das vezes. Nos últimos três jogos, marcou quatro gols, sendo dois contra o Fortaleza e um contra Cuiabá e Palmeiras. Nenhum outro jogador do time marcou no período.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo chegou aos 30 pontos e abriu sete de vantagem para o segundo colocado - que agora é o Grêmio, com 23. Já o Alviverde caiu para terceiro, com 22. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), contra o Magallanes, do Chile, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.