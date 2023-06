Luís Castro adota cautela após vitória do Botafogo: ‘Não vale mais do que três pontos’

Rio - O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0, na tarde deste domingo (25), no Allianz Parque, e ampliou para sete pontos sua vantagem na liderança do Brasileirão. Apesar da importância do resultado, o técnico Luís Castro adotou cautela ao falar sobre a vitória e preferiu adotar o discurso de pés no chão.“O mérito dessa vitória? Vale três pontos, nunca uma vitória vale mais do que isso. Às vezes querem exaltar mais uma vitória, mas eu como treinador não sou capaz de fazer. Ah, ganhar do Palmeiras é difícil. Sim, é uma equipe bem orientada, determinada em jogo, tem muita qualidade... Estamos a falar do campeão, clube de grande dimensão, mas não é por isso que a vitória vai valer mais que três pontos”, afirmou Castro em coletiva.“Aquilo que eu mais quero deixar quando partir do clube é deixar uma mentalidade instalada, e olharem sempre para o Botafogo como uma instituição de respeito pelos resultados ao longo de sua história. Os jogadores têm sido fundamentais para isso, eles transmitem em campo tudo aquilo que a equipe técnica passa e todo o prestígio do clube. Portanto, parabéns a todos que estão na construção de uma instituição de grande prestígio. Jogo de hoje é mais um que vai fazer parte da história. Nos entregamos completamente debaixo de uma estratégia que estava bem definida, e os jogadores cumpriram à risca tudo que foi determinado”, completou.Luís Castro também foi questionado sobre o interesse em sua contratação pelo Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, mas preferiu não se alongar no assunto.“Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia que entrei no Botafogo. Quando vocês pediram para eu sair eu já tinha esse contrato com o Botafogo. Há uma cláusula que diz se outro clube quiser tem que pagar para eu sair e para me mandar embora tem que pagar o que falta até o final do ano. O que eu tenho para dizer é que ganhamos o Palmeiras e ganhamos bem”, declarou o português.Com o resultado, o Botafogo chegou a 30 pontos e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O vice-líder agora é o Grêmio, com 23 pontos. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Copa Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos.