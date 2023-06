John Textor admite incerteza sobre continuidade de Luís Castro no Botafogo: 'É muito tentador'

Rio - No último domingo, o Botafogo conseguiu uma importante vitória sobre o Palmeiras e abriu sete pontos na liderança do Brasileirão. Após o fim da partida, o dono da SAF do Alvinegro, John Textor, falou sobre a situação de Luís Castro. O norte-americano confirmou que o português recebeu uma proposta para treinar uma equipe da Arábia Saudita e sua permanência é incerta.

"Eu falei com ele que não iria falar com ele sobre isso até esse jogo. Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão tentando controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Ele ama esse clube, sei que ele quer ficar. As pessoas pensam que nós conversamos sobre isso o tempo todo, mas só nos falamos sobre futebol. Ele me falou sobre como ama esse time, o vestiário. Sei que no jornalismo é preciso falar sobre isso o tempo todo. Vamos ver. Ele e eu concordamos em não falar nada sobre isso até o jogo de hoje", afirmou em entrevista ao canal do "TF".

John Textor reforçou que a movimentação do mercado saudita não tem afetado apenas o Botafogo. Outros clubes que são administrados pelo norte-americano com o Crystal Palace, da Inglaterra, e o Lyon, da França, também estão sofrendo.

"Os sauditas estão indo atrás de tudo. Estão indo atrás do meu melhor jogador no Lyon, do meu melhor jogador no Crystal Palace, dos melhores jogadores e do meu treinador do Botafogo. Eles têm a estratégia de pegar tudo. Vamos ver o que vai acontecer não só com o Botafogo, mas com o mundo do futebol. É um tempo bem estranho", disse.