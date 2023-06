Botafogo x Vasco: aberta a comercialização de ingressos para o público geral

Abriu nesta segunda-feira, 26, a venda de ingresso do público geral para o clássico entre Botafogo e Vasco. As duas equipes medirão forças no próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que, por causa da punição do STJD , os cruz-maltinos não terão direito a ingressos para assistir ao jogo in loco. Dessa forma, há entradas apenas para a torcida do Botafogo.

Os alvinegros que quiserem adquirir os ingressos online deverão fazer a compra no site www.botafogo.com.br/ingresso . Vale lembrar que os sócios do Plano Preto pagarão R$20 em qualquer setor do Nilton Santos. Já os sócios do Branco pagarão R$30 em qualquer setor do estádio.

VEJA AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELO BOTAFOGO

SETORES EM FUNCIONAMENTO



Leste Inferior, Leste Superior e Oeste Inferior (Botafogo) / Vasco da Gama (Sul)



(Os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B estão, INICIALMENTE, bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda)



VALORES DOS INGRESSOS



Setor Leste Inferior



Inteira: R$150 / Meia: R$75



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Leste Superior



Inteira: R$60 / Meia: R$30



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Setor Oeste Inferior



Inteira: R$200 / Meia: R$100



CAMISA 7



Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Plano Preto – R$20

Plano Branco – R$30



Tribuna de Honra



Inteira: R$500 / Meia: R$300



CAMISA 7



Plano Glorioso – R$ 180 (Direito a comprar mais dois ingressos por R$ 180)

Plano Alvinegro – R$ 220

Plano Preto – R$260

Plano Branco – R$300

Benefícios: Lugar exclusivo, vista privilegiada para o campo e serviço de buffet incluso com direito a bebidas alcoólicas.

IMPORTANTE: A Tribuna de Honra NÃO possui gratuidade. Crianças em qualquer idade pagam o valor de meia-entrada



Atenção: Para essa partida os sócios do planos Cria e Cria+ não precisarão realizar check-in, a validação será feita no acesso ao Estádio no dia do jogo.



Atenção²: Sócios do Plano Alvinegro Off Rio poderão realizar a consulta do seu desconto através do site: camisa7.botafogo.com.br



PONTO DE VENDA FÍSICA (BOTAFOGO)



Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Sexta-feira (30/06): 9h às 17h

Sábado (01/07): 9h às 17h

Domingo (02/07): 9h às 12h



Estádio Nilton Santos (Bilheterias Oeste e Leste)

Sábado (10/06): 12h às 16h45



General Severiano

Sexta-feira (30/06): 9h às 17h

Sábado (01/07): 9h às 17h