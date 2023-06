Botafogo já vendeu mais de 20 mil ingressos para as partidas contra Magallanes (CHI) e Vasco

Rio - Um dia após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, que deu vantagem de sete pontos na liderança do Brasileirão, o Botafogo divulgou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para os duelos contra Magallanes (CHI), na quinta-feira (29), às 21h (de Brasília), pela Sul-Americana, e Vasco, no domingo (2/7), às 16h, ambos nos Estádio Nilton Santos.

Nas redes sociais, o clube informou que o setor Leste Superior está esgotado para as duas partidas e o Oeste Superior B foi aberto para comercialização - este já estava disponível para o jogo contra os chilenos.

O clube trabalha com a expectativa por aproximadamente 40 mil torcedores em ambos os duelos. Contra o Magallanes, vale a liderança do Grupo A da Sul-Americana e a classificação direto para as oitavas de final.