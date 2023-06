Alvo de propostas da Europa, Adryelson destaca foco o Botafogo e elogia Luís Castro: 'Extraordinário'

Um dos destaques do Botafogo e alvo de propostas do futebol europeu, o zagueiro Adryelson deixou assuntos extracampo de lado e focou no restante da temporada, com a liderança no Brasileirão e classificação encaminhada para o mata-mata da Copa Sul-Americana. Em entrevista à ESPN, o jogador também elogiou o técnico Luís Castro, que vive momento decisivo quanto sua permanência no clube.

Recentemente, o Glorioso recebeu oferta de 4 milhões de euros (R$ 20,8 milhões na cotação atual) do Besiktas, da Turquia, mas a SAF liderada por John Textor recusou prontamente, de acordo com o "ge". Internamente, a diretoria já trabalha com a ideia de novas propostas da Europa na janela de transferências, que abre no dia 3/7.

"Deixei isso com meus empresários e com o Botafogo. Estou focado nesse momento que estamos vivendo, não deixo que essas coisas de fora me atrapalhem dentro de campo. Estou focado junto com meus companheiros para terminar esse Brasileiro bem", disse Adryelson.

O zagueiro do Botafogo vem chamando atenção por ser um dos pilares da equipe comandada por Luís Castro, que tem proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, e preocupa em meio à boa campanha. Para o defensor, o português está focado em permanecer e terminar a temporada.

"Não tem o que falar dele, é um professor extraordinário, um grande treinador. Estamos muito focados juntos com ele nesse Brasileiro. Ele vem cobrando da gente o nosso máximo, creio que ele está 100% focado no Botafogo para continuar nesse Brasileiro muito importante para nós."