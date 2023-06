Luís Castro tem reunião com John Textor e adia decisão sobre permanência no Botafogo

Rio - Alvo de proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, o técnico Luís Castro teve uma conversa com o empresário John Textor nesta segunda-feira (26), dia de folga do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, e adiou sua resposta quanto à permanência ou não no comando do Botafogo.

A expectativa é de que a decisão seja comunicada após a atividade desta terça-feira, no CT Lonier, em reunião. Internamente, conforme apurou a reportagem, partes indicam que é um cenário difícil para a manutenção do cargo com a proposta saudita já na mesa e com vencimentos alavancados em milhões.

Líder da SAF alvinegra, Textor já aceita que a competição financeira com os sauditas está fora da realidade mesmo com todo aporte milionário no Botafogo.

Do outro lado da moeda, Luís Castro vem recebendo carinho dos jogadores e inúmeros pedidos para que recuse o clube de Cristiano Ronaldo e siga comandando a campanha do Alvinegro no Brasileirão. O Glorioso lidera a competição com 30 pontos de 36 disputados, com sete de vantagem em ralação ao vice-líder Grêmio.