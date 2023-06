Botafogo mapeia o mercado e já observa possíveis opções em caso de saída de Luís Castro

Rio - O Botafogo segue confiante na permanência de Luís Castro, que tem proposta para assinar com o Al-Nassr, clube saudita de Cristiano Ronaldo, porém, já vem trabalhando mapeando possíveis substitutos, caso o português opte por deixar o clube carioca. As informações são do "Canal do TF".

No entanto, John Textor não deverá fazer loucuras. Nem para manter Luís Castro, nem para buscar a contratação de um substituto. O português tem contrato com o Alvinegro até março de 2024 e sua multa para deixar o Botafogo é no valor de R$ 10 milhões.

A proposta do Al-Nassr é de contrato de dois anos e salário entre três e quatro vezes maior ao que Castro recebe no momento. O treinador chegou ao Botafogo no ano passado e vive seu melhor momento no Alvinegro, que lidera o Brasileiro com 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.